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Шамсей Яхина

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1840 ст.

Муж: Сайфутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Габидулла Сайфутдинов

Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1849 ст.

Дочь: Махривафа Сайфутдинова

Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Загара Сайфутдинова

Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1853 ст.

Сын: Саяфутдин Сайфутдинов

Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зулейха Сайфутдинова

Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибигаян Сайфутдинова

Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков

Смерть
Неизвестно
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