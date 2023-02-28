Шамсей Яхина
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1840 ст.
Муж: Сайфутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
22.05.1849 ст.
Дочь: Махривафа Сайфутдинова
Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Загара Сайфутдинова
Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
14.12.1853 ст.
Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зулейха Сайфутдинова
Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибигаян Сайфутдинова
Отец ребёнка: Сайфутдин Галимбеков
Смерть
Неизвестно