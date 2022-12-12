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Ульмяса Миршакиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

03.04.1870

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Миршакия

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Абдулнасыр Альмухаметов

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сафиябану Альмухаметова

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Миннихан Альмухаметева

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гафия Альмухаметова

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Габдулбасыр Альмухаметов

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1833 ст.

Сын: Биктагир Альмухаметов

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1835 ст.

Дочь: Балхазбану Альмухаметева

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Галиакбар Альмухаметов

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1840 ст.

Дочь: Шамсикамар Альмухаметева

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1843 ст.

Дочь: Шамсинахар Альмухаметева

Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альмухамет Абдулменев

Смерть
03.04.1870
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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