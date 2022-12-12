Ульмяса Миршакиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти03.04.1870
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Миршакия
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сафиябану Альмухаметова
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Миннихан Альмухаметева
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гафия Альмухаметова
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
22.12.1833 ст.
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
24.11.1835 ст.
Дочь: Балхазбану Альмухаметева
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
22.04.1840 ст.
Дочь: Шамсикамар Альмухаметева
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Рождение ребёнка
29.01.1843 ст.
Дочь: Шамсинахар Альмухаметева
Отец ребёнка: Альмухамет Абдулменев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1870