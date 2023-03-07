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Миннихан Альмухаметева

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

28.01.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Альмухамет Абдулменев

Мать: Ульмяса Миршакиева

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1850 ст.

Муж: Юсуп Ишмухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мухаметсадык Юсупов

Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1852 ст.

Дочь: Шамсинахар Юсупова

Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1868 ст.

Дочь: Миннижамал Юсупова

Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1870 ст.

Сын: Абдулгани Юсупов

Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.01.1888 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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