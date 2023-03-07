Миннихан Альмухаметева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти28.01.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Альмухамет Абдулменев
Мать: Ульмяса Миршакиева
Бракосочетание
14.01.1850 ст.
Муж: Юсуп Ишмухаметев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Мухаметсадык Юсупов
Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев
Рождение ребёнка
28.11.1852 ст.
Дочь: Шамсинахар Юсупова
Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев
Рождение ребёнка
06.01.1868 ст.
Дочь: Миннижамал Юсупова
Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев
Рождение ребёнка
05.01.1870 ст.
Сын: Абдулгани Юсупов
Отец ребёнка: Юсуп Ишмухаметев
Смерть
28.01.1888 ст.