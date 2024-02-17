Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Наумович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Дарья Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Наумович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Яков Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Наумович
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно