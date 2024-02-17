Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Наумович

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Дарья Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Наумович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Наумович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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