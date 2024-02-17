Михаил Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Прокофий Наумович

Мать: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Домна Михайловна

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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