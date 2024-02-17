Михаил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Прокофий Наумович
Мать: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Домна Михайловна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно