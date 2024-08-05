Магнанимов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Березкин Фёдор Петрович
Мать: Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Магнанимова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Магнагимова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Магнанимова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Магнагимова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Магнанимова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Магнагимова Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно