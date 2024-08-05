Магнанимов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагнанимов Николай Фёдорович

Магнанимов Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Березкин Фёдор Петрович

Мать: Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магнагимова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Магнанимова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Магнагимова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Магнанимова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Магнагимова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Магнанимова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Магнагимова Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.