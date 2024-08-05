Магнагимова Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магнагимова Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магнанимов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Магнанимова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Магнанимов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Магнанимова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Магнанимов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Магнанимова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Магнанимов Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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