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Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Березкин Иоанн Фёдорович

Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Магнанимов Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Магнанимов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Магнанимов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Березкина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович

Смерть
После 1835

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