Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Башилова (Берёзкина) Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Магнанимов Илья Фёдорович
Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Магнанимов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Магнанимов Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Березкина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Березкин Фёдор Петрович
Смерть
После 1835