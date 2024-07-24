Степченков Даниил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепченков Даниил Георгиевич

Степченков Даниил Георгиевич

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.04.1905

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905

Отец: Егор (Георгий) Яковлев

Мать: Степченкова Федосья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степченкова Елизавета

Место жительства
Неизвестно
Сочи, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степченкова Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1972
Кисловодск, Ставропольский Край, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.