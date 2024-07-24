Степченков Даниил Георгиевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1905
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степченкова Елизавета
Место жительства
Неизвестно
Сочи, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степченкова Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1972
Кисловодск, Ставропольский Край, Россия