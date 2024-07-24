Степченкова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепченкова Елизавета

Степченкова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степченков Даниил Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степченков Даниил Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Сочи, Россия
Смерть
До 1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.