Степченкова (Капитанова) Федосья Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степченкова (Капитанова) Федосья Моисеева

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880

Отец: Капитанов Моисей Прохоров

Мать: Капитанова Анастасия Иродионова

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
11.05.1898

Муж: Егор (Георгий) Яковлев

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1899

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Степченков Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Степченков Даниил Георгиевич

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев

Рождение ребёнка
12.10.1909

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.04.1912

Муж: Степченков Константин Илларионович

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Стефан Константинович

Отец ребёнка: Степченков Константин Илларионович

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1915

Сын: Степченков Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Степченков Константин Илларионович

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Степченков Иван Константинович

Отец ребёнка: Степченков Константин Илларионович

Смерть
Неизвестно

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