Степченкова (Капитанова) Федосья Моисеева
Место рождения
Дата рождения28.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
11.05.1898
Рождение ребёнка
24.11.1899
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Степченков Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев
Рождение ребёнка
06.04.1905
Сын: Степченков Даниил Георгиевич
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев
Рождение ребёнка
1908
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев
Рождение ребёнка
12.10.1909
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Яковлев
Бракосочетание
16.04.1912
Рождение ребёнка
?.12.1912
Отец ребёнка: Степченков Константин Илларионович
Рождение ребёнка
17.01.1915
Сын: Степченков Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Степченков Константин Илларионович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Степченков Иван Константинович
Отец ребёнка: Степченков Константин Илларионович
Смерть
Неизвестно