Степченков Константин Илларионович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ларион Иванов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котелкина Ульяна
Бракосочетание
16.04.1912
Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1912
Мать ребёнка: Степченкова Федосья Моисеева
Рождение ребёнка
17.01.1915
Сын: Степченков Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Степченкова Федосья Моисеева
Рождение ребёнка
1918
Сын: Степченков Иван Константинович
Мать ребёнка: Степченкова Федосья Моисеева
Смерть
1941