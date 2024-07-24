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Степченков Константин Илларионович

Место рождения

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ларион Иванов

Мать: не указана

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котелкина Ульяна

Бракосочетание
16.04.1912

Жена: Степченкова Федосья Моисеева

Богданово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Стефан Константинович

Мать ребёнка: Степченкова Федосья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1915

Сын: Степченков Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Степченкова Федосья Моисеева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Степченков Иван Константинович

Мать ребёнка: Степченкова Федосья Моисеева

Смерть
1941
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

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