Курбатов Александр Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919
Отец: Курбатов Фрол Фролович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Пятетская Валентина Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Добровольская Светлана Александровна
Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1954
Сын: Курбатов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Курбатов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно