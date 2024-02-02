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Курбатов Александр Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919

Отец: Курбатов Фрол Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Пятетская Валентина Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Добровольская Светлана Александровна

Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1954

Сын: Курбатов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Курбатов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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