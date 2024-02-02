Курбатова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.?.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Пятетская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Добровольская Светлана Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович
Рождение ребёнка
26.10.1954
Сын: Курбатов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Курбатов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно