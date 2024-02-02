Курбатова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.?.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Пятетская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Добровольская Светлана Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович

Рождение ребёнка
26.10.1954

Сын: Курбатов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Курбатов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Курбатов Александр Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Александр Фролович

Смерть
Неизвестно
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