Добровольская (Курбатова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добровольская Елена
Отец ребёнка: Добровольский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добровольский
Развод
Неизвестно
Муж: Добровольский
Смерть
Неизвестно