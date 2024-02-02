Добровольская (Курбатова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Курбатова) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Курбатов Александр Фролович

Мать: Курбатова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добровольская Елена

Отец ребёнка: Добровольский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский

Развод
Неизвестно

Муж: Добровольский

Смерть
Неизвестно
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