Курбатов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Рождение ребёнка
1976
Сын: Курбатов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Курбатова Люсьена
Рождение ребёнка
1978
Сын: Курбатов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Курбатова Люсьена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Курбатова Люсьена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Люсьена
Смерть
Неизвестно