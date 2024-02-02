Курбатов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Курбатов Александр Фролович

Мать: Курбатова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Курбатов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Курбатова Люсьена

Рождение ребёнка
1978

Сын: Курбатов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Курбатова Люсьена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Курбатова Люсьена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Люсьена

Смерть
Неизвестно
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