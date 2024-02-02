Курбатова Люсьена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1976
Сын: Курбатов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Курбатов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Курбатов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Курбатов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Курбатов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно