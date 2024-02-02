Курбатова Люсьена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Люсьена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Сын: Курбатов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Курбатов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Курбатов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Курбатов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Курбатов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
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