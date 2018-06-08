Петросов Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетросов Борис Петрович

Петросов Борис Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1953

Дочь: Петросова Стелла Борисовна

Мать ребёнка: Петросова Нина Назаровна

Рождение ребёнка
31.03.1956

Сын: Петросов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Петросова Нина Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петросова Нина Назаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close