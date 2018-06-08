Петросов Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1953
Дочь: Петросова Стелла Борисовна
Мать ребёнка: Петросова Нина Назаровна
Рождение ребёнка
31.03.1956
Сын: Петросов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Петросова Нина Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петросова Нина Назаровна
Смерть
Неизвестно