Петросова (Манукян) Нина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросова (Манукян) Нина Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

08.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Манукян Назар Вартанович

Мать: Манукян Сатеник Ситраковна

Рождение ребёнка
04.10.1953

Дочь: Петросова Стелла Борисовна

Отец ребёнка: Петросов Борис Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1956

Сын: Петросов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Петросов Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петросов Борис Петрович

Смерть
08.06.2018
США
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