Петросова (Манукян) Нина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти08.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Рождение ребёнка
04.10.1953
Дочь: Петросова Стелла Борисовна
Отец ребёнка: Петросов Борис Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1956
Сын: Петросов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Петросов Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2018
США