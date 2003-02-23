Манукян (Гукасян) Сатеник Ситраковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манукян (Гукасян) Сатеник Ситраковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1899

Дата смерти

03.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1899

Отец: Гукасян Ситрак

Мать: Гукасян ?

Рождение ребёнка
07.01.1925

Сын: Манукян Арамис Назарович

Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович

Азербайджанская ССР, г.Баку
Рождение ребёнка
07.04.1927

Дочь: Асланян Амалия Назаровна

Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович

Рождение ребёнка
12.07.1930

Дочь: Петросова Нина Назаровна

Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович

Рождение ребёнка
24.08.1935

Сын: Манукян Вахтанг Назарович

Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович

Смерть
03.02.1979
Узбекская ССР, г.Ташкент
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