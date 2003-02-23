Манукян (Гукасян) Сатеник Ситраковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1899
Дата смерти03.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1899
Отец: Гукасян Ситрак
Мать: Гукасян ?
Рождение ребёнка
07.01.1925
Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович
Азербайджанская ССР, г.Баку
Рождение ребёнка
07.04.1927
Дочь: Асланян Амалия Назаровна
Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович
Рождение ребёнка
12.07.1930
Дочь: Петросова Нина Назаровна
Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович
Рождение ребёнка
24.08.1935
Сын: Манукян Вахтанг Назарович
Отец ребёнка: Манукян Назар Вартанович
Смерть
03.02.1979
Узбекская ССР, г.Ташкент