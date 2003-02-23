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Манукян Вахтанг Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1935

Дата смерти

23.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935

Отец: Манукян Назар Вартанович

Мать: Манукян Сатеник Ситраковна

Рождение ребёнка
01.05.1962 ст.

Сын: Манукян Назар Вахтангович

Мать ребёнка: Манукян Римма Рубеновна

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
29.02.1968 ст.

Дочь: Петросян Эмма Вахтанговна

Мать ребёнка: Манукян Римма Рубеновна

Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манукян Римма Рубеновна

Смерть
23.02.2003
Узбекская ССР,г. Ташкент
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