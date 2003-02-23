Манукян Вахтанг Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1935
Дата смерти23.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935
Рождение ребёнка
01.05.1962 ст.
Сын: Манукян Назар Вахтангович
Мать ребёнка: Манукян Римма Рубеновна
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
29.02.1968 ст.
Дочь: Петросян Эмма Вахтанговна
Мать ребёнка: Манукян Римма Рубеновна
Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манукян Римма Рубеновна
Смерть
23.02.2003
Узбекская ССР,г. Ташкент