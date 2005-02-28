Манукян Римма Рубеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1937
Дата смерти28.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1962 ст.
Сын: Манукян Назар Вахтангович
Отец ребёнка: Манукян Вахтанг Назарович
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
29.02.1968 ст.
Дочь: Петросян Эмма Вахтанговна
Отец ребёнка: Манукян Вахтанг Назарович
Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2005
Узбекская ССР, г. Ташкент