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Манукян Римма Рубеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1937

Дата смерти

28.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1962 ст.

Сын: Манукян Назар Вахтангович

Отец ребёнка: Манукян Вахтанг Назарович

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
29.02.1968 ст.

Дочь: Петросян Эмма Вахтанговна

Отец ребёнка: Манукян Вахтанг Назарович

Узбекская ССР, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манукян Вахтанг Назарович

Смерть
28.02.2005
Узбекская ССР, г. Ташкент
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