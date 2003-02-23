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Манукян Назар Вахтангович

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Место рождения

Узбекская ССР, г. Ташкент

Дата рождения

01.05.1962 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1962 ст.

Отец: Манукян Вахтанг Назарович

Мать: Манукян Римма Рубеновна

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
21.01.1989 ст.

Дочь: Манукян Карина Назаровна

Мать ребёнка: Манукян ?

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манукян ? Назаровна

Мать ребёнка: Манукян ?

Узбекистан, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манукян ?

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