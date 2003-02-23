Манукян Назар Вахтангович
Место рожденияУзбекская ССР, г. Ташкент
Дата рождения01.05.1962 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1962 ст.
Отец: Манукян Вахтанг Назарович
Мать: Манукян Римма Рубеновна
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
21.01.1989 ст.
Дочь: Манукян Карина Назаровна
Мать ребёнка: Манукян ?
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манукян ? Назаровна
Мать ребёнка: Манукян ?
Узбекистан, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манукян ?