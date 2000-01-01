Манукян ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1989 ст.
Дочь: Манукян Карина Назаровна
Отец ребёнка: Манукян Назар Вахтангович
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манукян ? Назаровна
Отец ребёнка: Манукян Назар Вахтангович
Узбекистан, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно