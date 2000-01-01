Манукян ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манукян ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1989 ст.

Дочь: Манукян Карина Назаровна

Отец ребёнка: Манукян Назар Вахтангович

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манукян ? Назаровна

Отец ребёнка: Манукян Назар Вахтангович

Узбекистан, г. Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манукян Назар Вахтангович

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