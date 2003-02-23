Петросян (Манукян) Эмма Вахтанговна
Место рожденияУзбекская ССР, г. Ташкент
Дата рождения29.02.1968 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1968 ст.
Отец: Манукян Вахтанг Назарович
Мать: Манукян Римма Рубеновна
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
27.11.1989
Отец ребёнка: Петросян Арам
Рождение ребёнка
03.05.?
Отец ребёнка: Петросян Арам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петросян Арам