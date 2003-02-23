Петросян (Манукян) Эмма Вахтанговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросян (Манукян) Эмма Вахтанговна

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Место рождения

Узбекская ССР, г. Ташкент

Дата рождения

29.02.1968 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1968 ст.

Отец: Манукян Вахтанг Назарович

Мать: Манукян Римма Рубеновна

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
27.11.1989

Сын: Петросян Самвэл Арамович

Отец ребёнка: Петросян Арам

Рождение ребёнка
03.05.?

Сын: Петросян Тигран Арамович

Отец ребёнка: Петросян Арам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петросян Арам

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