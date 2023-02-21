Петросова Стелла Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1953
Отец: Петросов Борис Петрович
Мать: Петросова Нина Назаровна
Рождение ребёнка
24.06.1975
Дочь: Петросова Гаянэ Сергеевна
Отец ребёнка: Каджоян Сергей
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
02.01.1982
Дочь: Мискарян Эллина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мискарян ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каджоян Сергей