Петросова Стелла Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросова Стелла Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1953

Отец: Петросов Борис Петрович

Мать: Петросова Нина Назаровна

Рождение ребёнка
24.06.1975

Дочь: Петросова Гаянэ Сергеевна

Отец ребёнка: Каджоян Сергей

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
02.01.1982

Дочь: Мискарян Эллина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мискарян ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каджоян Сергей

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