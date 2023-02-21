Петросов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1956
Отец: Петросов Борис Петрович
Мать: Петросова Нина Назаровна
Рождение ребёнка
26.01.1982
Сын: Петросов Самвэл Сергеевич
Мать ребёнка: Петросова Ирина
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
21.10.1984
Сын: Петросов Баграт Сергеевич
Мать ребёнка: Петросова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петросова Ирина