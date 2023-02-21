Петросов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросов Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1956

Отец: Петросов Борис Петрович

Мать: Петросова Нина Назаровна

Рождение ребёнка
26.01.1982

Сын: Петросов Самвэл Сергеевич

Мать ребёнка: Петросова Ирина

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
21.10.1984

Сын: Петросов Баграт Сергеевич

Мать ребёнка: Петросова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петросова Ирина

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