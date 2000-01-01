Петросова (Еганова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросова (Еганова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1960

Отец: не указан

Мать: Нина

Рождение ребёнка
26.01.1982

Сын: Петросов Самвэл Сергеевич

Отец ребёнка: Петросов Сергей Борисович

Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
21.10.1984

Сын: Петросов Баграт Сергеевич

Отец ребёнка: Петросов Сергей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петросов Сергей Борисович

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