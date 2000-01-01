Петросова (Еганова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1960
Отец: не указан
Мать: Нина
Рождение ребёнка
26.01.1982
Сын: Петросов Самвэл Сергеевич
Отец ребёнка: Петросов Сергей Борисович
Узбекская ССР, г. Ташкент
Рождение ребёнка
21.10.1984
Сын: Петросов Баграт Сергеевич
Отец ребёнка: Петросов Сергей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно