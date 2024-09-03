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Самоловов Николай Данилов

Место рождения

д.Слинкино Уватского района

Дата рождения

09.05.1775

Дата смерти

18.02.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1775

Отец: Самоловов Данило Петрович

Мать: Самоловова (Липатникова) Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
23.08.1797

Сын: Самоловов Петр Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Самоловов Степан Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
12.04.1804

Сын: Самоловов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
26.08.1810

Сын: Самоловов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
27.02.1814

Сын: Самоловов Василий Николаев

Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

Смерть
18.02.1844

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