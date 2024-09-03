Самоловов Николай Данилов
Место рожденияд.Слинкино Уватского района
Дата рождения09.05.1775
Дата смерти18.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1775
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1797
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Самоловов Степан Николаев
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
12.04.1804
Сын: Самоловов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
26.08.1810
Сын: Самоловов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
27.02.1814
Сын: Самоловов Василий Николаев
Мать ребёнка: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна
Смерть
18.02.1844