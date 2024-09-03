Самоловов Василий Николаевич
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения12.04.1804
Дата смерти26.09.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1804
д.Малысак Уватского района
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Самоловов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1845
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова
д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
27.03.1848
Сын: Самоловов Стефан Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова
д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
26.04.1853
Сын: Самоловов Василий Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова
д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
13.04.1854
Дочь: Николаева (Самоловова) Агафья Васильева
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова
д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
19.08.1859
Дочь: Медведева (Самоловова) Василиса Васильева
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова
д.Малысак Уватского района
Смерть
26.09.1865