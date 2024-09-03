Самоловов Василий Николаевич 12.04.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самоловов Василий Николаевич

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

12.04.1804

Дата смерти

26.09.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1804

Отец: Самоловов Николай Данилов

Мать: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

д.Малысак Уватского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Самоловов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1845

Сын: Самоловов Тихон Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова

д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
27.03.1848

Сын: Самоловов Стефан Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова

д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
26.04.1853

Сын: Самоловов Василий Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова

д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
13.04.1854

Дочь: Николаева (Самоловова) Агафья Васильева

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова

д.Малысак Уватского района
Рождение ребёнка
19.08.1859

Дочь: Медведева (Самоловова) Василиса Васильева

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова

д.Малысак Уватского района
Смерть
26.09.1865

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