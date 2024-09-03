Самоловов Тихон Васильев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения15.06.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1866
Сын: Самоловов Василий Тихонов
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мавра Демидова
Рождение ребёнка
05.11.1871
Дочь: Захарова (Самоловова) Матрона Тихоновна
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно