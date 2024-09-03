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Самоловов Тихон Васильев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

15.06.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1845

Отец: Самоловов Василий Николаевич

Мать: Самоловова (Белкина) Маремьяна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Белкина) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Мавра Демидова

Рождение ребёнка
02.01.1866

Сын: Самоловов Василий Тихонов

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Мавра Демидова

Рождение ребёнка
05.11.1871

Дочь: Захарова (Самоловова) Матрона Тихоновна

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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