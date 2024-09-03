Самоловова (Липатникова) Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1771
Дочь: (Самоловова) Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1775
Сын: Самоловов Николай Данилов
Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1787
Дочь: (Самоловова) Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1790
Дочь: Нестерова (Самоловова) Зиновья Даниловна
Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович
Смерть
Неизвестно