Самоловова (Липатникова) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Липатникова) Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Данило Петрович

Рождение ребёнка
30.12.1771

Дочь: (Самоловова) Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1775

Сын: Самоловов Николай Данилов

Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1787

Дочь: (Самоловова) Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1790

Дочь: Нестерова (Самоловова) Зиновья Даниловна

Отец ребёнка: Самоловов Данило Петрович

Смерть
Неизвестно

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