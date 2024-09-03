Самоловов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоловов Александр Николаевич

Самоловов Александр Николаевич

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

26.08.1810

Дата смерти

02.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1810

Отец: Самоловов Николай Данилов

Мать: Самоловова (Игловикова) Стефанида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
08.07.1835

Сын: Самоловов Петр Александров

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
29.01.1840

Сын: Самоловов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна

Смерть
02.02.1884

Мы используем куки для улучшения работы сайта.