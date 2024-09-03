Самоловов Александр Николаевич
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения26.08.1810
Дата смерти02.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1835
Сын: Самоловов Петр Александров
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
29.01.1840
Сын: Самоловов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна
Смерть
02.02.1884