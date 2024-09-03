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Самоловов Григорий Александрович

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

29.01.1840

Дата смерти

25.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1840

Отец: Самоловов Александр Николаевич

Мать: Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева

Рождение ребёнка
14.10.1866

Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева

Рождение ребёнка
09.12.1873

Сын: Самоловов Павел Григорьев

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева

Смерть
25.07.1892

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