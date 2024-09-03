Самоловов Григорий Александрович
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения29.01.1840
Дата смерти25.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1866
Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева
Рождение ребёнка
09.12.1873
Сын: Самоловов Павел Григорьев
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева
Смерть
25.07.1892