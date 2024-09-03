Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти30.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1866
Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Самоловов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
09.12.1873
Сын: Самоловов Павел Григорьев
Отец ребёнка: Самоловов Григорий Александрович
Смерть
30.07.1892