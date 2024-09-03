Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Анна Евфимьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

30.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1866

Дочь: Слинкина (Самоловова) Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Самоловов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
09.12.1873

Сын: Самоловов Павел Григорьев

Отец ребёнка: Самоловов Григорий Александрович

Смерть
30.07.1892

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