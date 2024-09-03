Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти10.10.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1835
Сын: Самоловов Петр Александров
Отец ребёнка: Самоловов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1840
Сын: Самоловов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Самоловов Александр Николаевич
Смерть
10.10.1874