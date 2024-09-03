Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

10.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.07.1835

Сын: Самоловов Петр Александров

Отец ребёнка: Самоловов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
29.01.1840

Сын: Самоловов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Самоловов Александр Николаевич

Смерть
10.10.1874

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