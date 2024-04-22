Жгун (Юринова) Софья Петровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890 ст.
Отец: Юринов Пётр Иванович
Мать: Юринова Мария Семёновна
Бракосочетание
22.08.1910 ст.
Муж: Жгун Егор Никитич
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.
Дочь: Жгун Анна Егоровна
Отец ребёнка: Жгун Егор Никитич
Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно