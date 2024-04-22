Жгун (Юринова) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Юринова) Софья Петровна

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1890 ст.

Отец: Юринов Пётр Иванович

Мать: Юринова Мария Семёновна

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.08.1910 ст.

Муж: Жгун Егор Никитич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.

Дочь: Жгун Анна Егоровна

Отец ребёнка: Жгун Егор Никитич

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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