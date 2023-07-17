Юринова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.
Дочь: Юринова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Юринов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
23.06.1902 ст.
Сын: Юринов Иван Петрович
Отец ребёнка: Юринов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Юринов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юринов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно