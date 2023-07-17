Юринова Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринова Мария Семёновна

Юринова Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.

Дочь: Юринова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Юринов Пётр Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1902 ст.

Сын: Юринов Иван Петрович

Отец ребёнка: Юринов Пётр Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1905 ст.

Сын: Юринов Макар Петрович

Отец ребёнка: Юринов Пётр Иванович

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close