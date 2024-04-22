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Жгун Егор Никитич

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Жгун Никита Яковлевич

Мать: Жгун Матрёна Дмитриевна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.08.1910 ст.

Жена: Жгун Софья Петровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.

Дочь: Жгун Анна Егоровна

Мать ребёнка: Жгун Софья Петровна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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