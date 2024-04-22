Жгун Егор Никитич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Жгун Никита Яковлевич
Мать: Жгун Матрёна Дмитриевна
Бракосочетание
22.08.1910 ст.
Жена: Жгун Софья Петровна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.09.1912 ст.
Дочь: Жгун Анна Егоровна
Мать ребёнка: Жгун Софья Петровна
Смерть
Неизвестно