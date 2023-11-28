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Жгун Матрёна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

22.03.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Жгун Поликарп Никитич

Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1876 ст.

Дочь: Жгун Дарья Никитична

Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.

Сын: Жгун Лука Никитич

Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.

Дочь: Пузыня Фёкла Никитична

Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Жгун Егор Никитич

Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Никита Яковлевич

Смерть
22.03.1914 ст.
Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
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