Жгун Матрёна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти22.03.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1876 ст.
Дочь: Жгун Дарья Никитична
Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.
Сын: Жгун Лука Никитич
Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
23.09.1881 ст.
Дочь: Пузыня Фёкла Никитична
Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Жгун Егор Никитич
Отец ребёнка: Жгун Никита Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1914 ст.