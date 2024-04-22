Жгун Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Дарья Никитична

Жгун Дарья Никитична

Место рождения

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1876 ст.

Отец: Жгун Никита Яковлевич

Мать: Жгун Матрёна Дмитриевна

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Жгун Георгий Иосифович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1897 ст.

Дочь: Жгун Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.

Дочь: Жгун Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.

Сын: Жгун Иосиф Георгиевич

Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.

Дочь: Жгун Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.

Сын: Жгун Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович

Садки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close