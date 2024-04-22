Жгун Дарья Никитична
Место рождения
Дата рождения10.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1876 ст.
Отец: Жгун Никита Яковлевич
Мать: Жгун Матрёна Дмитриевна
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1897 ст.
Дочь: Жгун Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
21.01.1899 ст.
Дочь: Жгун Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.
Дочь: Жгун Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Жгун Георгий Иосифович
Смерть
Неизвестно