Климченко Александра Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Малышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Малышев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Николай
Рождение ребёнка
21.01.1996
Дочь: Филь Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Филь Владимир Яковлевич