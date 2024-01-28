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Климченко Александра Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1956

Отец: Валентин

Мать: Бабушка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Малышев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Малышев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Николай

Рождение ребёнка
21.01.1996

Дочь: Филь Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Филь Владимир Яковлевич

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