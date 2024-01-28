Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малышев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климченко Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шухов Глеб Иванович
Отец ребёнка: Шухов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шухов Вадим Иванович
Отец ребёнка: Шухов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шухов Иван