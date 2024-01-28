Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Николай

Мать: Климченко Александра Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климченко Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шухов Глеб Иванович

Отец ребёнка: Шухов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шухов Вадим Иванович

Отец ребёнка: Шухов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шухов Иван

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