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Филь Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1950

Дата смерти

25.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950

Отец: Филь Яков Максимович

Мать: София Владимировна

Рождение ребёнка
21.01.1996

Дочь: Филь Алёна Владимировна

Мать ребёнка: Климченко Александра Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филь Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филь Александр Владимирович

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филь Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Смерть
25.02.2018
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