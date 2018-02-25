Филь Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1950
Дата смерти25.02.2018
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1950
Отец: Филь Яков Максимович
Мать: София Владимировна
Рождение ребёнка
21.01.1996
Дочь: Филь Алёна Владимировна
Мать ребёнка: Климченко Александра Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филь Александр Владимирович
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Смерть
25.02.2018