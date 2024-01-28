София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофия Владимировна

София Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филь Виталий Яковлевич

Отец ребёнка: Филь Яков Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филь Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Филь Яков Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филь Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Филь Яков Максимович

Рождение ребёнка
18.08.1950

Сын: Филь Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Филь Яков Максимович

Смерть
Неизвестно

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