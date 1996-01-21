Филь Алёна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филь Алёна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1996

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1996

Отец: Филь Владимир Яковлевич

Мать: Климченко Александра Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашуха Григорий Александрович

Рождение ребёнка
17.09.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашуха Григорий Александрович

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