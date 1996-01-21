Филь Алёна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1996
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ашуха Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.2023