Манохина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манохин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Манохин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1963

Дочь: Манохина-Князькова-Наумова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Манохин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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