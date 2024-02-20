Манохина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манохин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Манохин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1963
Дочь: Манохина-Князькова-Наумова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Манохин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно