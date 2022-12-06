Манохина-Князькова-Наумова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина-Князькова-Наумова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1963

Дата смерти

06.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963

Отец: Манохин Николай Иванович

Мать: Манохина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князьков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Наумов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Наумов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Сергей

Смерть
06.12.2022

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