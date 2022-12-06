Манохина-Князькова-Наумова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1963
Дата смерти06.12.2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Князьков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Наумов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Сергей
Смерть
06.12.2022