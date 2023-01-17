Макарова (Лобанова) Ольга Семеновна
Место рождения
Дата рождения16.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1915
Отец: Лобанов Симеон Исайевич
Мать: Лиукконен Мария
Рождение ребёнка
04.04.1945
Отец ребёнка: Степаневич Фёдор Петрович
Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно