Макарова (Лобанова) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лобанова) Ольга Семеновна

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Место рождения

Зрекино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1915

Отец: Лобанов Симеон Исайевич

Мать: Лиукконен Мария

Зрекино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1945

Сын: Макаров Юрий Федорович

Отец ребёнка: Степаневич Фёдор Петрович

Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаневич Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иосиф Ефимович

Смерть
Неизвестно
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