Степаневич Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаневич Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1945

Сын: Макаров Юрий Федорович

Мать ребёнка: Макарова Ольга Семеновна

Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Ольга Семеновна

Смерть
Неизвестно
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