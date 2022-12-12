Степаневич Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1945
Мать ребёнка: Макарова Ольга Семеновна
Тикси, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Ольга Семеновна
Смерть
Неизвестно